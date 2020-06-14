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    • 14.06.2020 08:26
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    'dan 15 Temmuz öncesi skandal sözler: Erdoğan gidecek gelecek

    Geçtiğimiz aylarda soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Azeri iş insanı 'la ilgili gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı. Mansimov'un 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce "Erdoğan çok geçmeden gidecek" dediği ortaya çıktı.

    Mansimov'dan 15 Temmuz öncesi skandal sözler

    Geçtiğimiz mart ayında gözaltına alınıp tutuklanan Azerbaycanlı iş insanı Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen soruşturması tamamlandı. Mansimov'un "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 26 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hazırlanan iddianameye, tanık ifadelerine göre Mansimov'un özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi söylediği iddia edilen sözler damga vurdu.

    FETÖ GELECEK
    M.E isimli tanık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Mansimov, 15 Temmuz darbe girişiminden bir iki hafta önce ofisteyken 'Bunların hepsi gelip geçici Hoca Efendi gelecek' diyerek elini kalbine götürerek birkaç kez vurdu." dedi. M.E. ifadesinde, "Yani kalpten istercesine temennide bulunurcasına konuştu. Bu sözleri şirket ofisinde bir avukatla konuşurken söyledi. Kısa bir süre sonra darbe girişimi olduğunu anlayınca Mansimov'un bir şeylere vakıf olabileceğini düşünerek şirketten ayrıldım" dedi.

    İfadesine başvurulan bir başka tanık A.Ç ise 2014 sonu 2015 yılı başında Palmali şirketinin hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerinin Rusya'nın Rostov şehrindeki Palmali şirketinin ziyaretinde yaşananları savcılıkla paylaştı. A.Ç, "Akşam yemeği için bir restorana gidildi. Yemek esnasında Mansimov, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, 'Erdoğan çok geçmeden gidecek' diyerek FETÖ elebaşını kastederek, 'Hoca Efendi gelecek' şeklinde beyanda bulunmuştu" diye konuştu.

    GÜLEN'İN PİJAMASINI ALDI
    A.Ç ifadesinde firari durumda bulunan örgüt yöneticisi İhsan Kalkavan'ın Mansimov'la birlikte FETÖ elebaşını ziyaret ettiklerinin, Mansimov'a örgütsel bir retorik olarak, Gülen'in pijaması ve takkesinin hediye edildiğini aktardı. A.Ç ifadesinde, bu hediyelerin daha sonra Mansimov'un şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi'nde sergilediğini bildiğini aktardı. Savcılık bu ifadeler doğrultusunda Mansimov'un örgütsel aidiyeti yükseltmek maksadıyla örgüt elebaşı tarafından kendisine bir kısım nesne verilen aidiyeti yüksek örgüt elemanlarından bir tanesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

    Dilek Yaman/Sabah

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