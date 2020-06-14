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    • 14.06.2020 08:30
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    'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

    Sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlık ekiplerce, kent genelinde daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK ile ilişkisi olduğu tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

    Adana'da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var

    'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu ve çeşitli eylemlere katıldığı ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde izinsiz gösterilere katıldığı ve polislere taş, el yapımı patlayıcı (EYP), havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırıda bulundukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Özel harekat polislerinin de desteğiyle adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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