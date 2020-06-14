Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık eğitimlerinin, 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temel Deniz Harekât nevileri ve Amfibi Harekât eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı, deniz karakol uçakları ve helikopterler iştirak etmiş, su üstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.