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    • 14.06.2020 16:42
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    Ege ve 'de aynı anda harekete geçildi! MSB o görüntüleri paylaştı

    Twitter hesabından yaptığı açıklamada "ât nevileri ve ât eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, , deniz karakol uçakları ve helikopterler iştirak etmiş, su üstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları icra edildi. harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.

    MSB o görüntüleri paylaştı! Aynı anda harekete geçildi!

    , harekâta hazırlık eğitimlerinin, 9-12 Haziran 2020 tarihleri arasında ve 'de yapıldığını açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Temel Deniz Harekât nevileri ve Amfibi Harekât eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı, deniz karakol uçakları ve helikopterler iştirak etmiş, su üstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi.

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