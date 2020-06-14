Araç muayeneleri ertelendi mi? 2020 araç muayeneleri ne zaman başlıyor?

Trafikte güvenliği sağlamak için araç muayenesi çok önemlidir. Bu nedenle araç sahiplerine her yıl araç muayesi yaptırmak zorunludur. Aracın sürüşe elverişli olup olmadığını görmek için kontrollerin yapıldığı araç muayenesi 2020 tarihleri belli oldu. 2020 araç muayenesi cezası da belirlendi. Peki araç muayenesi randevusu nasıl alınır? İşte araç muayenesi hakkında merak edilenler…

2020 ARAÇ MUAYENELERİ NE ZAMAN?



Resmi Gazete'de araç muayeneleri için yayımlanan bilgi şu şekilde;

"3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca;

3 Nisan 2020 tarihinden itibaren (3 Nisan dahil) üç ay içerisinde muayene süresi gelen araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitimi olan 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler."

Bu kapsamda araç muayenesi geçen sürücüler için son tarih, 17 Ağustos 2020 tarihi olacak.



ARAÇ MUAYENESİ NEDEN ZORUNLU?



Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki taşıtların kusurlarının giderilerek bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir diyebiliriz.







2020 ARAÇ MUAYENESİ GECİKME CEZASI NE KADAR?



Çeşitli nedenlerden dolayı araçların muayene ettirmeyen kişiler güncellenmiş yaptırım doğrultusunda 288 TL gibi bir ceza ödemek mecburiyetinde kalmaktadır. Eğer araç 7 iş günü içerisinde muayeneden geçerse ceza 216 TL'ye düşmektedir.

O yüzden mutlaka periyodik olarak araçların belirli süre içerisinde muayeneden geçmesi büyük öneme sahiptir. Eğer bu 7 iş günü içerisinde gerekli işlemler yapılmazsa gecikme cezası çok daha yüksek noktaya çıkıyor.



2020 yılı için araç muayene cezası konusunda gecikme yaşanırsa, 288 TL olan ceza bir anda 598 TL'ye çıkabilmektedir. Aynı şekilde her ay ceza belirli bir yüzde üzerinde artış göstermeye devam eder. O yüzden mutlaka gerekli muayeneler zamanında yapılmalı ve ceza yememek için araç muayene tarihleri takip edilmelidir. Aksi takdirde ayrıca 10 puan ceza puanı da yenebilir ve araç trafikten men edilir.



ARAÇ MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ruhsat,



Trafik sigortası,



Fenni muayene izin belgesi (Aracın cezasının ve borcunun olmadığını gösterir),



Egzoz gazı ölçüm muayene belgesi,



LPG takılı olan araçlar için gaz sızdırmazlık raporu