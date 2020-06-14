Çorum'un Bayat İlçesi'ne bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından jandarmaya farklı köylerden de aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Köye 1.5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Şimdi 100 kişi, aslanı bulmak için araziye çıktı.
Çorum'da yaşayan yüzlerce kişi, bölgede aslan aramaya başladı.
Çorum'da yaşayan yüzlerce kişi, bölgede aslan aramaya başladı.