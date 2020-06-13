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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    'da jandarma ve avcılar, kayıp aslanı bulmak için harekete geçti

    'un Bayat ilçesine bağlı köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için ve Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması başlatıldı.

    Aslan firarda!
    Çorum'un Bayat ilçesine bağlı köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için ve Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması başlatıldı.




    Jandarma bölgede drone ve dürbünlerle arama yaparken, Bayat Kaymakamlığı, çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Durak, "Vatandaşlarımız tek başına araziye çıkamıyor. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.





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