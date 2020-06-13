Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması başlatıldı.
Jandarma bölgede drone ve dürbünlerle arama yaparken, Bayat Kaymakamlığı, çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Durak, "Vatandaşlarımız tek başına araziye çıkamıyor. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.
Jandarma bölgede drone ve dürbünlerle arama yaparken, Bayat Kaymakamlığı, çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Durak, "Vatandaşlarımız tek başına araziye çıkamıyor. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.