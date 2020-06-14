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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 3. pistinin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HAVALİMANIMIZ 2 YILDA 65 MİLYON YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Havalimanı'nın resmi açılışını 29 Ekim 2018'de yaptık. Ancak Havalimanımız tam kapasiteyle 14 ay önce tam kapasite ile çalışmaya başladı. Havalimanımız 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

RAKAM DAHA DA ARTACAK

Yeni hizmete girecek 3. pist, 2. kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için daha fazla yolcuya ev sahipliği yapacak. Metro hattımızın açılması ile şehirle olan bağlantısı ve ulaşım süresi de daha da kısalacaktır.

DÜNYADA BURADAN ULAŞILAMAYAN BİR MERKEZ YOK

Örnek bir yapı olan İstanbul Havalimanı salgın sürecini bir kenara bırakırsak İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir merkez neredeyse bulunmuyor. Havalimanımızın devreye girmesiyle küresel düzeyde yeni bir dönem başladı.

ÇITAYI YUKARI TAŞIYORUZ

İktidara geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözü tutarak ve üzerine de ekleyerek yüzümüzü ak etmeye yetecek hizmetler yaptık. Hele hele ulaşımda ve sağlıkta çıtayı sürekli daha yukarı taşıyoruz.

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