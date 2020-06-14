65 yaş üstü seyahat yapabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Diğer dünya ülkeleri gibi corona virüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde normalleşme adımları adımları sürüyor ve 1 Haziran itibariyle de seyahat yasağı kaldırıldı. Peki 65 yaş üstü seyahat yapabilir mi, izin belgesi almak için ne yapmak gerekiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen kalktı mı, yasağı delmenin cezası ne kadar? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma seyahat yasağına ilişkin tüm ayrıntılar…



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?



Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor



65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?



ALO 199 Vefa Destek Hattı'ndan edinilen bilgiye göre 65 yaş üstü vatandaşlar gidecekleri yerde en az bir ay kalmak şartı ile seyahat izin belgesi alarak seyahat edebiliyorlar.







E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?



65 yaş ve üzeri vatandaşlar; "Seyahat İzin Belgesi" taleplerini, elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor.



E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e - Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.



SMS İLE BİLGİ VERİLİYOR



65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabiliyor.