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    • 14.06.2020 12:27
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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya üzerinden HDP Eş Genel Başkanı 'ın eşine yönelik yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Gül, "Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Gül'den Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlara tepki

    Adalet Bakanı , eski HDP Eş Genel Başkanı 'ın eşi 'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

    Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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