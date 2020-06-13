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    • 13.06.2020 12:11
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    Son dakika: açıkladı: bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 /'li terörist gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Bakanlığından yapılan açıklamada bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 /'li teröristin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

    Bakanlık açıkladı! Teröristlere bir darbe daha
    Bakanlığının, sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamasında "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.



    Haberler Güncel Son dakika: MSB açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
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