LGS giriş yerleri sorgula! meb.gov.tr E-Okul LGS sınav giriş yerleri öğren! Milyonlarca öğrenci ve aileleri tarafından uzun süredir araştırılan LGS giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler MEB veya E-Okul sistemi üzerinden sınava nerelerde gireceğini öğrenebilecek. LGS merkezi sınav 20 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

LGS GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak LGS sınav giriş belgesini alabilirsiniz.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ

LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.