Hamza Yerlikaya kimdir? Hamza Yerlikaya nereli, kaç yaşında, hayatı!

2007 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti 23. Dönem Sivas Milletvekili seçilen Hamza Yerlikaya, bu süre zarfı boyunca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyeliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği, TBMM Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Komisyon üyeliği görevlerini de ifa etti. Milletvekilliği görevinin ardından 2012 yılında Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Yerlikaya, 3 yıllık başkanlık süresinin akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görevine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, evli ve 3 çocuk babasıdır.