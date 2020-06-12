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    • 12.06.2020 Gazete
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    Yasağa uymadılar Kovid-19'a rağmen halay çektiler

    Küçükçekmece'de yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan halay çekti. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Haziran 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Corona halayı
    Küçükçekmece'de yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan halay çekti.


    TEST SAYISI 2.5 MİLYONU GEÇTİ
    Sağlık Bakanlığı, dün 987 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün 49 bin 190 test yapılırken, toplam test sayısı 2 buçuk milyonu geçerek 2 milyon 500 bin 890'a yükseldi.

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