Yasağa uymadılar Kovid-19'a rağmen halay çektiler

Küçükçekmece'de yasak olmasına rağmen toplanan gruplar, maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan halay çekti.Bakanlığı, dün 987 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Dün 49 bin 190 test yapılırken, toplam test sayısı 2 buçuk milyonu geçerek 2 milyon 500 bin 890'a yükseldi.