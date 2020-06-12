



AKKUŞ 'yüzen fabrikalar' fikrinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: Toplamda 1 milyar 500 milyon maske yolda üretilecek. Bunu üretmek için geçen süre 15 gün. Paketleyip gemiyle New York'a ulaştırmak da bir ay… Böyle bakınca gemiyi fabrikaya çevirip, seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrini benimsedik...



YUNUS EMRE, RUMİ VE İBN-İ SINA

Akkuş, "Seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrinin daha akıllıca bir çözüm olacağında karar kıldık. 3 gemi ile işe koyulduk" dedi.