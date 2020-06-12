Türkiye Corona'yı büyük başarıyla atlattı. Zor durumdaki 100'den fazla ülkeye tıbbi yardım yaptı. İş dünyası da boş durmadı. İhracat atağına kalktı. Bir firma 3 gemi ile yüzer maske fabrikası göndermek üzere ABD ile anlaştı.
Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina isimli gemilerin son hazırlıkları Tuzla'daki tersanede yapılıyor. Her gemi yolculuk boyunca günde 500 bin maske üretecek.
Girişime imza atan A&S Holding Başkanı Uğur Akkuş, eski manken Ebru Şallı ile evli...
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'UĞUR'LAR OLSUN
COVID-19 pandemisi maske taleplerini arttırdı. A&S Yatırım Holding, 28 günde kurduğu dünyanın en büyük maske fabrikasının ardından şimdi de 'yüzen fabrikalar' aracılığıyla dünyanın maske ve tulum ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Yunus Emre, Rumi ve İbn-i Sina isimli 3 gemi aldık. İlk gemi bu ay sonunda New York limanına ulaşacak" dedi.
AKKUŞ 'yüzen fabrikalar' fikrinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: Toplamda 1 milyar 500 milyon maske yolda üretilecek. Bunu üretmek için geçen süre 15 gün. Paketleyip gemiyle New York'a ulaştırmak da bir ay… Böyle bakınca gemiyi fabrikaya çevirip, seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrini benimsedik...
YUNUS EMRE, RUMİ VE İBN-İ SINA
Akkuş, "Seyahat süresi boyunca üretip yapma fikrinin daha akıllıca bir çözüm olacağında karar kıldık. 3 gemi ile işe koyulduk" dedi.