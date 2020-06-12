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    • 12.06.2020 11:03
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    Son dakika: MSB duyurdu: ’de 2 imha edildi

    Son dakika haberine göre Milli , 'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik larla güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcının () imha edildiğini açıkladı.

    Bakanlık duyurdu: Hain tuzak engellendi

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Hakkari’de 2 EYP imha edildi
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