Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.





Kahraman Komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, METİ timlerimizce imha edildi. pic.twitter.com/WfMT0VnwQs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2020