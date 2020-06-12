Babalar Günü 2020 ne zaman? En güzel ve anlamlı Babalar Günü hediyesi fikirleri!

Babalarımıza sadece bir gün değil her gün değer vermek ve saygı göstermek gerekir. Geleneksel olarak hemen hemen tüm dünya ülkelerinde Haziran ayının bir günü babalara ayrılmıştır. Babalar Günü her yıl hediyelerle, güzel sözlerle kutlanmaktadır. Pek, Babalar Günü 2020 ne zaman, hangi gün kutlanıyor? En özel ve anlamlı Babalar Günü hediyesi fikirlerini haberimizde bulabilirsiniz.
BABALAR GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?
Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
2020 BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ
Saat: Erkekler için en önemli aksesuarlardan biri saattir, tarzına uygun bir model tercih edebilirsiniz. Sürekli kolunda taşıyacağı için zamanı takip ederken bir yandan da baktıkça sizi hatırlayacaktır.
Ayakkabı: Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı en ideal hediye olacaktır. Klasik ya da spor fark etmeksizin rahat ve şık bir ayakkabı onu mutlu edecektir.
Şapka: Yazın güneşli günlerden kendisini koruması için tarz bir şapka modeli tercih edebilirsiniz. Özellikle yüksek tansiyonu olan babaları güneşten korurken şık da görünmesini sağlayacaktır.
Albüm: Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri oluşturabilirsiniz. İçerisine küçüklüğünüzden bu yana birlikte yaptığınız anıları içeren kareleri ekleyerek unutulmaz bir hediye oluşturabilirsiniz.
Kol düğmesi: Yine erkekler için önemli aksesuarlardan biridir. Babanızın baş harfine göre kol düğmesi hediye ederek daha anlamlı kılabilirsiniz. Özel zamanlarda üzerinde taşıdığında aklına geleceksiniz.
Defter: Ofiste çalışan babalar için güzel bir ofis seti alınabilir. Kişiye özel siyah defter kalem seti de oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.
Anahtarlık: Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile babanız çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.
Diğer babalar günü hediye önerileri:
Kişiye özel ahşap setler,
Babaya özel kupa bardaklar,
Uykusuna düşkün babalar için en baba yastıklar,
Kişiye özel mesajların ve fotoğrafların yer aldığı çakmaklar ya da telefon kılıfları,
Mesaj ve resimlerin yer aldığı taş baskılar,
Yılın en iyi babası yazılı ödül kupası,
Manyetik kum saati,
Fotoğraf baskılı duvar saati
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.