Babalar Günü 2020 ne zaman? En güzel ve anlamlı Babalar Günü hediyesi fikirleri!





Albüm: Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri oluşturabilirsiniz. İçerisine küçüklüğünüzden bu yana birlikte yaptığınız anıları içeren kareleri ekleyerek unutulmaz bir hediye oluşturabilirsiniz.



Kol düğmesi: Yine erkekler için önemli aksesuarlardan biridir. Babanızın baş harfine göre kol düğmesi hediye ederek daha anlamlı kılabilirsiniz. Özel zamanlarda üzerinde taşıdığında aklına geleceksiniz.



Defter: Ofiste çalışan babalar için güzel bir ofis seti alınabilir. Kişiye özel siyah defter kalem seti de oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.



Anahtarlık: Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile babanız çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.

Diğer babalar günü hediye önerileri:

Kişiye özel ahşap setler,

Babaya özel kupa bardaklar,

Uykusuna düşkün babalar için en baba yastıklar,

Kişiye özel mesajların ve fotoğrafların yer aldığı çakmaklar ya da telefon kılıfları,

Mesaj ve resimlerin yer aldığı taş baskılar,

Yılın en iyi babası yazılı ödül kupası,

Manyetik kum saati,

Fotoğraf baskılı duvar saati