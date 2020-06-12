'NEDEN CEZALAR KESİLDİ' DİYE SIZLANMALAR OLMASIN

Vali Şahin, kent genelinde koronavirüs tedbirlerinin sürdüğünü ifade ederek, herkesin bu tedbirlere uyması için çağrıda bulundu. Tedbirlere uymayanlara ceza verileceğini söyleyen Vali Şahin, "Buradan çağrı yapıyoruz, lütfen dikkat edin. Sonradan 'Neden cezalar kesildi?' diye sızlanmalar olmasın. Biz ceza yazmak istemiyoruz, fakat elimizde olan argümandan biri de cezadır. Kamu araçları, kurallara uyulması için sürekli anons ediyorlar. Bu uyarılar etki etmeyince elimizde de başka bir argüman kalmıyor. Artık cezai işlem yapmaktan başka çare kalmıyor. Son günlerde bu rehavetin sonucu olarak dalgalanmalar yaşıyoruz. Günlük pozitif vaka sayılarında yukarıya doğru yükseliyor. Bunu önlemenin tek yolu var, kurallara uymak. Tek felsefemiz maske takmak, mesafe kuralına uymak ve hijyen olmaktır. Bu üç kurala uyacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu kurallar için hassas olmaya davet ediyorum" diye konuştu.