Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2020 00:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2020 00:03
    ABONE OL

    Son dakika: 'da terör örgütü /C operasyonu: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü /C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü şartıyla serbest bırakıldı.

    Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonu

    'da terör örgütü /C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı, 4'ü şartıyla serbest bırakıldı.

    Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütü propagandası yapmak ve DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında belli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda Z.B, O.K.Y, G.N, S.P ve R.S gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S "DHKP/C terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.

    G.N, O.K.Y, S.P ve Z.B'nin ise haklarında yurt dışına çıkma yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Trabzon'da terör örgütü DHKP/C operasyonu: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri