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    • 11.06.2020 21:55
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yılını kutladı

    Son dakika haberine göre, , Türk Kızılay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.

    Bakan Koca 152. kuruluş yılını kutladı

    , Türk Kızılay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.


    Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.


    Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



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