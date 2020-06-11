Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yılını kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Kızılay'ın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.





TÜRK KIZILAY 152 YAŞINDA. 11 Haziran 1868'deki ilk kurucuları, dönemin idealist hekimleri arasından çıkmıştı. Hilal'i; nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılayı, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun! pic.twitter.com/Ox081PByMZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 11 Haziran 1868'de kurulduğunu ve ilk kurucularının dönemin idealist hekimleri arasından çıktığını belirtti.







Koca, "Hilali, nerede bir insan acısı, yardım çağrısı varsa orada yeniden doğan Türk Kızılay, 152 yıldır iyilik için hep genç kaldı. Yeni yaşı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.