Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin 16 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 35 şüpheliden 13'ünün Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

16 İLDE OPERASYON YAPILMIŞTI

Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.