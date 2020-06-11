"HACI ADAYLARININ VE ÜLKELERİNİN DURUMUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bircan, Kabe-i Muazzama'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında ibadete kapatıldığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle cuma ve vakit namazlarının kılındığını belirterek, dünyanın dört bir yanından gelecek hacı adaylarının ve onların ülkelerindeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Süreci doğru yönetebilmek açısından her kararı ve durumu ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayan Bircan, şunları söyledi:

"Haccın pandemi ve Kovid-19 ortamında yapılıp yapılamayacağı veya yapılacaksa hangi şartlarda yapılacağı, kota kısıtlamasının gelip gelmeyeceği, hacı adaylarından sağlık durumu belgesinin alınıp alınmayacağı, belli bir yaş aralığının olup olmayacağı, hac süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağı gibi durumlar önümüzde beklemektedir. Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir.