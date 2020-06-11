PS5 tanıtım canlı yayın saat kaçta? PlayStation 5 PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı…

PS5 tanıtım canlı yayın saat kaçta? PS5 fiyatı ne kadar? Oyun severler yeni konsol PlayStation 5 (PS5) tanıtım gününde arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Sony'nin devrim yaratacak yeni konsolu Play Station 5 bugün tanıtılıyor. Oyun tutkunlarının aylardır beklediği konsol nihayet görücüye çıkıyor. Teknik özellikleri ve tasarımı merak edilen Play Station 5'in fiyatı da araştırılan konuların başında geliyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

PS5 TANITIM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Sony'nin uzun süredir beklenen PS5 tanıtımı bugün yapılacak. Konsol oyuncularının yakından takip edeceği lansman için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5'in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. PlayStation 5'in bu akşamki (11 Haziran) lansmanı corona virüsü önlemleri kapsamında internetten kayıt şeklinde yayınlanacağı açıklandı.