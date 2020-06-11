PS5 tanıtım canlı yayın saat kaçta? PlayStation 5 PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı…

PS5 tanıtım canlı yayın saat kaçta? PS5 fiyatı ne kadar? Oyun severler yeni konsol PlayStation 5 (PS5) tanıtım gününde arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Sony'nin devrim yaratacak yeni konsolu Play Station 5 bugün tanıtılıyor. Oyun tutkunlarının aylardır beklediği konsol nihayet görücüye çıkıyor. Teknik özellikleri ve tasarımı merak edilen Play Station 5'in fiyatı da araştırılan konuların başında geliyor. Peki, PS5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
PS5 TANITIM CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?
Sony'nin uzun süredir beklenen PS5 tanıtımı bugün yapılacak. Konsol oyuncularının yakından takip edeceği lansman için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5'in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. PlayStation 5'in bu akşamki (11 Haziran) lansmanı corona virüsü önlemleri kapsamında internetten kayıt şeklinde yayınlanacağı açıklandı.
Sony'nin direktörü Sid Shuman yeni PS5'in tanıtımı hakkında yaptığı açıklamalarda, lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, PS5'in tanıtımının kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.
Sony'nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. PS5 etkinliğini Twitch veya YouTube'dan takip edilebilecek.
PS5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.
PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.
PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.
PS5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Tanıtım öncesi Sony'den resmi bir fiyat açıklaması gelmese de yeni çıkacak ürün diğer ürünlerin üzerine özelliklere sahip olacak. Bu nedenle konsolun PS4 Pro'dan daha pahalı olması bekleniyor. 1 TB'lık PS4 Pro'nun yaklaşık 5 bin TL'den satıldığı göz önüne alınırsa PS5'in çıkış fiyatının da depolama alanına göre değişmekle birlikte 7 bin TL'nin üzerinde olması bekleniyor.
Yeni ürünün fiyatı ise resmi açıklama ile birlikte netlik kazanmış olacak.