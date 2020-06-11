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    • 11.06.2020 17:11
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    'cü 'a Büyükelçiliği'nden skandal destek!

    Hain terör örgütü ’ye yardım ettiği için 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ’a Büyükelçiliği’nden skandal destek geldi. "ABD’li yetkililer, Metin Topuz’a yönelik davada ’daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" açıklamasını yaptı.

    Büyükelçiliği 'cü 'a destekte gecikmedi. Cezası kesinleşen Topuz'un hüküm giymesinin üzerinden birkaç saat bile geçmeden harekete geçen ABD Büyükelçiliği jet hızıyla FETÖ'cü isme sahip çıkmak için bir açıklama yayınladı ve açıklamada "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada 'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

    NE OLMUŞTU?
    FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz bugünkü karar duruşmasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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