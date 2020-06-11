ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Metin Topuz'a destekte gecikmedi. Cezası kesinleşen Topuz'un hüküm giymesinin üzerinden birkaç saat bile geçmeden harekete geçen ABD Büyükelçiliği jet hızıyla FETÖ'cü isme sahip çıkmak için bir açıklama yayınladı ve açıklamada "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz bugünkü karar duruşmasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.