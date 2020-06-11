



Ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde "İstanbul Yeditepe Konserlerinin 30 milyon liraya mal olduğu" şeklindeki bir yalanla etkinlikler karalanmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır.

Bu gerçek dışı söylentilerle konserlerin arkasındaki binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri de yok sayılmaktadır.

Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen, çalışan emek vermiş ve alın teri dökmüştür.