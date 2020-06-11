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    11 Haziran çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları duyuruldu! Bu hafta...

    11 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri perşembe günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'da bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte haftanın şanslı sayılarının listesi

    11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

    Süper Loto'da haftanın kazanan numaraları, bayilerden loto oynayanlar tarafından sorgulanıyor. Geçen hafta perşembe günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 128 bin 157 lira 67 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bu kapsamda haftanın sonuçlarını öğrenmek isteyenler, arama motorlarında 11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları hakkındaki sorgulamalar yapıyor. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte haftanın sonuçları

    11 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    2 - 9 - 15 - 19 - 29 - 51

    SÜPER LOTO NEDİR?

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 659. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 28, 35, 44 ve 48 olarak belirlendi.

    Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 128 bin 157 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.

    Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 1. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 250 bin 16 lira 56 kuruşluk ikramiye devretti.
    Haberler Güncel 11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları duyuruldu! Bu hafta...
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