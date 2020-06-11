Beşiktaş'ta eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, iki gün sonra yine Ceylan G.'nin önünü keserek elinden ve boynundan bıçakladığı gerekçesiyle bu kez tutuklanan Nazir İlgin hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi.

Nazir İlgin hakkında iki ayrı iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu başta olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.