Başkan Erdoğan'dan "kadına şiddet" olayına tepki! "Nasıl serbest kalır?"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada seçim, kadına şiddet ve turizm konularını değerlendirdi. Erdoğan, kadına yönelik şiddet uygulayanların serbest bırakılmasını eleştirerek, İstanbul'da yaşanan bir olayı örnek gösterdi. Erdoğan, Türkiye'ye yabancı turist girişini sağlamak için Almanya Başbakanı ve Rusya Devlet Başkanı'yla yaptığı görüşmeleri de aktardı.

NİYE SEÇİM YAPALIM?

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, önceki günkü MKYK toplantısında, siyaset gündemindeki önemli bazı konularda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, erken seçim olacağıyla ilgili iddiaları anımsatarak şöyle dedi: "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek."

MERKEL VE PUTİN'LE GÖRÜŞME

Erdoğan, turizm gelirlerinde kayıp yaşanacağını, bu açığın sağlık turizmiyle kapatılmaya çalışacağını dile getirdi. Erdoğan, bu konuda, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerini aktardı. Erdoğan, "Bu sene turizmden olan kaybımızı sağlık turizmi ile gidermeyi planlıyoruz. Merkel ile yaptığım görüşmede turizm için kapıların açılmasını istedim. Rusya'yla da aynı şekilde. Bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Önümüzdeki günlerde turizm için belli kurallarla girişlere izin vereceğiz" dedi.

KADINA ŞİDDET UYGULAYAN NASIL SERBEST BIRAKILIR?

Hürriyet'in haberine göre toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu'nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul'da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi. Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi. Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün telefonda Libya ve Suriye'yi görüştü. Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, telefon görüşmesinde Libya'da bir an önce ateşkes ilan edilmesi, taraflar arasında diyaloğun başlatılması gerektiği vurgusu yaptı.