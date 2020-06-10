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    • 10.06.2020 15:06
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    Son dakika: Murat Kurum'dan riskli bina uyarısı

    Son dakika haberine göre Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

    Bakan Kurum'dan riskli bina uyarısı

    Murat Kurum, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı ün ve risk tespitinin önemini anlatan bir video paylaştı.

    "#TürkiyeninHerYerindeKentselDönüşüm" etiketiyle paylaştığı twitte Kurum, "Kalıcı bir çözüm için geçici bir vedaya 'evet' deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın." tavsiyesinde bulundu.

    'un paylaştığı videoda, evi kentsel dönüşüme giren bir çocukla babası kentsel dönüşüme başvurmayan bir çocuğun duygusal diyaloğu yer aldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan riskli bina uyarısı
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