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    • 11.06.2020 00:17
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    Son dakika: Başkan : oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız

    Başkan Erdoğan, Twitter üzerinden '' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan 'Dijital Farkındalık' paylaşımı

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden '' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Erdoğan paylaşımında," olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dijital Farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız
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