Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'Dijital Farkındalık' konusuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Erdoğan paylaşımında,"Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 10, 2020