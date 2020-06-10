Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Hafta sonundan itibaren park ve sahillerdeki görüntüler, büyük panik yarattı! Uzmanlar, bir kez daha maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ayrıca şu bilgileri paylaştı:
Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Önder Ergönül: Hastalığın kuluçka süresi 5-6 gün. Bu süre sonrası vaka sayılarına bir artış yaşanırsa, oturup yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Vatandaşlarımız çok rahat olmasın. Bir süre daha önlemleri gevşetmemeliyiz.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgın durmuş, hastalık bizi terk etmiş değil. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Her fırsatta bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürüyor. Virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bu böyle devam ederse vaka sayısında artmalar da göreceğiz. Risk grubundaki 65 yaş üzerindeki kişilere bulaş da artacak. O zaman ölümler de artmaya başlayacak.
MASKE KORUYOR
Almanya'da pandemi sürecinde maskenin rolü araştırıldı. Buna göre maske takmanın, virüsün yayılmasını engellediği ortaya çıktı. Almanya'da maske zorunluluğu getiren ilk kent olan Jena'da diğer kentlere göre vaka sayısı daha yavaş arttı.
EYVAH CORONA
Diyarbakır'da son 1 haftada, 300 kişinin Coronavirüs testi pozitif çıktı! COVİD-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Artan vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" uyarısı yaptı.
REKOR CEZA: MAGANDALARA DERS OLSUN
İstanbul'da önceki gün asker uğurlamaya çıkan bir grup genç, konvoy yapıp trafiği kapattı. Polis ekipleri ise düğmeye bastı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Hepsine 23 bin lira para cezası yazıldı.
VEFAT SAYISI 18'E DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı dün 993 kişiye Covid- 19 tanısı konulduğunu, 18 hastanın vefat ettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 729'a yükseldiğini açıkladı. 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.
CORONA ZOR BULAŞIR
Dünya Sağlık Örgütü, bulaşma riski hakkında yeni detayları paylaştı. Açıklamada, asemptomatik (virüse yakalanmasına rağımen hiçbir belirti göstermeyen bireyler) hastalardan Corona bulaşmasının çok nadir olduğu belirtildi.