



Türkiye'de 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemi başladı. Hafta sonundan itibaren park ve sahillerdeki görüntüler, büyük panik yarattı! Uzmanlar, bir kez daha maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ayrıca şu bilgileri paylaştı:



Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Önder Ergönül: Hastalığın kuluçka süresi 5-6 gün. Bu süre sonrası vaka sayılarına bir artış yaşanırsa, oturup yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Vatandaşlarımız çok rahat olmasın. Bir süre daha önlemleri gevşetmemeliyiz.