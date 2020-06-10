Başkan Erdoğan normalleşme kapsamında alınan yeni kararları açıkladı

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı:
65 yaş ve üstündekiler saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecektir.
18 yaş altı kısıtlaması ise ebeveynlerinin yanında olma şartıyla tümü ile kalkmıştır.
LOKANTA kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.
SİNEMA, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.
NİKAH salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.
HEKİMLERİMİZİN COVID-19 tedavisinde etkin kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle üretmeyi başardık.
İSTİHDAMI sürekli destekleyecek kalıcı bir atılımın ateşleyicisi haline dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizde çalışmak isteyen herkesi iş sahibi yapana kadar proje üretmeyi sürdüreceğiz.