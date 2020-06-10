Başkan Erdoğan normalleşme kapsamında alınan yeni kararları açıkladı

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıkladı:65 yaş ve üstündekiler saat 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilecektir.LOKANTA kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.NİKAH salonları 15 Haziran, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabilecektir.İSTİHDAMI sürekli destekleyecek kalıcı bir atılımın ateşleyicisi haline dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizde çalışmak isteyen herkesi iş sahibi yapana kadar proje üretmeyi sürdüreceğiz.