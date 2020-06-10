10 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto'da bu hafta o numaralar...

10 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gündüz saatlerinden itibaren süren bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto'da bugün saat 21.45'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 10 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. İşte kazanan numaraların listesi...
10 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
15 - 16 - 25 - 26 - 36 - 39
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
CUMARTESİ GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto oyunlarının çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto oyununun 1329. çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 24, 39, 41 ve 44 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 524 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto'da aynı şanslı numaraları 6 bilen çıkmayınca 432 bin 572 lira 67 kuruşluk ikramiye devretti.