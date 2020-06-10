10 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar haftanın sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 10 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaraların listesi
10 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ŞANS TOPU NEDİR?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;
(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Şans Topu oyununun 990. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 406 bin 656 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 372 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 189 kişi 555 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 743 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 2 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 77 bin 197 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 45 bin 225 kişi 7 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 152 bin 215 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponların, İzmir'in Buca ve Konya'nın Seydişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.