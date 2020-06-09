Evlenecek çiftler dikkat! Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zaman başlayacak? Bu yaz evlenecek çiftler heyecanla düğünlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bilindiği üzere düğün salonları ve kapatılmış ve düğünler durdurulmuştu. Salgının kontrol altına alınması ve normalleşmenin başlamasıyla düğünlerin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Bilim Kurulu'ndan gelen açıklamalar yakından takip ediliyor.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarına dair açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü "Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik net bir tarih vermek mümkün değil. Bunu belirleyecek makam biz değiliz. Ama şu bir gerçek, kapalı mekânlarda, düğünler de dahil, kongre ve toplantılar yakın zamanda pek olacak gibi durmuyor. Ortam yeteri kadar güvenli değil." ifadelerini kullandı.