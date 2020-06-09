Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2020 11:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2020 11:25
    ABONE OL

    Uzman isimden flaş uyarısı: Kirli ler...

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip tüm kuralların yeniden belirlenmesine neden oldu. toplu yemek hazırlanan işletmelerde yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu "Bazı işletmelerde çok uzun süre kullanılmakta olup, kirlendikten sonra bile elde kalabilmektedir. Kirli bir eldiven kullanılmaya devam edilirse temiz yüzeyleri de enfekte eder” ifadelerini kullandı.

    Uzman isimden flaş koronavirüs uyarısı

    İşletmelerin faaliyetlerinde, ilgili kamu kurumları tarafından ilan edilen kurallara tam olarak uyulması gerektiğini vurgulayan Boyu, bu kapsamda hijyen kuralları ve uygulamaları içeren bir protokol hazırlanması gerektiğini söyledi.

    Özellikle bu tür gıda işletmelerinde kullanımının önemine dikkati çeken Boyu: Toplu yemek yapılan işletmelerde yeterli miktarda eldiven ve maske temini sağlanmalıdır.

    KİRLİ ELDİVEN KULLANMAYA DEVAM EDİLİRSE...
    Bazı işletmelerde eldiven çok uzun süre kullanılmakta olup, kirlendikten sonra bile elde kalabilmektedir.

    Kirli bir eldiven kullanılmaya devam edilirse temiz yüzeyleri de enfekte eder. Bu konularda titiz davranılmalıdır.

    "Eldiven takınca her türlü korunurum" algısının yanlış olduğunu ifade eden Boyu, şu değerlendirmede bulundu:

    Toplu yemek tüketimi yapılan alanlarda kullanılan tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi servis malzemeleri mutlaka yüksek sıcaklıkta bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.

    Servis yapan ve kirlileri toplayan personel maske, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

    Milliyet'te yer alan habere göre, yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemeler her kullanımdan sonra silinerek, uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

    "MUTFAK PERSONELİNE DÜZENLİ EĞİTİM VERİLMELİ"
    Boyu, işletmelerde, ihtiyaç duyulan her noktaya dezenfektan konulmasının önem taşıdığını, gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde, mutfak alanında, hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanların bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

    Mutfakta çalışan personele hijyen uygulamalarına ilişkin düzenli eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

    Mutfak personeli, istirahat, mola, lavabo sonrasında işe başlamadan mutlaka sabunla ellerini yıkamalı.

    Aynı şekilde, saçlarla, kirli yüzeyle ya da çiğ gıdayla temastan sonra ellerin düzenli olarak sabunlu suyla yıkanması ya da dezenfekte edilmesi sağlanmalı.

    Bunlar, covid-19'un bulaşmaması açısından son derece önemli.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Uzman isimden flaş koronavirüs uyarısı: Kirli eldivenler...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri