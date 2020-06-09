Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.



Toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamaları:

"Maskeli ve mesafeli bir yemin töreni gerçekleştiriyoruz. Bu zorunluluktan dolayı davet edemediklerimiz umarım bize kırılmazlar.

Temel hakların korunması ahlaki bir meseledir. Batı'da ırkçılık özgürlükleri tehdit ediyor. Sınırlarına dayanan mültecileri ülkelerine almamak için gerektiğinde öldüren bir anlayış ile erdemli bir toplum oluşturulamaz. Renginden dolayı bir insana nefes aldırmayan bir yaklaşımla da erdemli bir toplum inşa edilemez. AYM'nin bir kararında vurguladığı gibi; çoğulcu toplumda devletin faklılıkları ve farklı olanları koruma görevi vardır. Bir elinde terazi bir elinde kılıç olan gözleri kapalı adalet figürü üç unsuru sembolize eder. Bunlar, tarafsız yargı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargı kararlarının uygulanmasıdır.





Yargının ve hakimin tarafsızlığı öncelikle bağımsızlığını gerektirir. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Adalet, hakimlerin adalet terazisinde tartarak verilen kararların uygulanmasını zorunlu kılar. AYM kararlarında vurgulandığı üzere mahkemeye erişimin en önemli unsurlarından biri yargı kararlarının etkili bir şekilde yerine getirilmesidir. Netice olarak adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargı tarafından verilen kararların hakkıyla icrası ile gelir. Bu üç unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma hakkı ile ilgili birçok sorunlar ortadan kalkacaktır. AYM'nin ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir. AYM'nin temel görevi, günümüzde adaletin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Mahkememiz salgın sürecinde de bu yöntemle çalışmalarını sürdürmektedir.





BİREYSEL BAŞVURULAR

Mahkememize sadece 2019'da 45 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır. Bireysel başvuru bir ülkedeki tüm ihlalleri giderecek bir yol değildir, olamaz da. Bireysel başvuru hukuk sisteminin ihlal üreten yapısal sorunlarını öncelikle ele alan ve bunların yeniden ihlal üretmesini engelleyen bir yoldur. Amaç tek tek bütün ihlalleri gidermek değil, hukuk sistemini, idari sistemini aynı mahiyetteki ihlallerden men etmek. Aynı konuda AYM bir karar verdiyse, mahkemenin ilkelerini dikkate alarak önündeki meseleyi çözüme kavuşturmaları gerekiyor."





BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Basri Bağcı, 11 Eylül 1967 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1989 yılında Ankara adli yargı hâkim adaylığına başlamıştır. Sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te Cumhuriyet savcılığı yapmış; 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına adalet müfettişi olarak atanmıştır. 2005 yılında adalet başmüfettişi olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdür yardımcılığı, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri genel müdür yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 5/7/2017 tarihinde Yargıtay üyesi olmuş, 2/4/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

İngiltere Exeter Üniversitesinde uluslararası insan hakları hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

İngilizce bilmekte olup evli ve üç çocuk babasıdır.