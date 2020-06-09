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    • 09.06.2020 10:34
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    'da u: 2 şüpheli tutuklandı

    'da bir depoda üretirken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

    Kaçak sigara operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, kaçak tütünün 2 kişi tarafından Bağcılar'a getirildiğini tespit etti.

    Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. ve S.A. sigara imal makinesiyle kaçak sigara üretirken suçüstü yakalandı.

    Adreste yapılan aramada 150 bin kaçak sigara, 200 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
    Haberler Güncel Bağcılar'da kaçak sigara operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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