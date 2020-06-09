Son dakika: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yasak ne zaman bitecek?

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusu bir süredir milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 16.00'da başladı. Toplantının hemen ardından gözler "18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı" ile ilgili karar alınıp alınmadığına çevrildi.
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Başkan Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.
ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır.
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.
Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.
Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLAÇ AÇIKLAMASI
Ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilacımız kullanıma başlayacak.
TÜRKİYE AYAKTA KALAN ÜLKE OLDU
DSÖ ve IMF'nin açıklamalarını takip ettik. 2020'de dünya genelinde büyük üretim kayıpları, işsizlik oranlarında yükselişler beklendi. Merkez Bankaları maliye ve para politikalarını içeren paketler açıklandı. Avrupa ve Amerika'da açıklanan yüksek paketlere rağmen toparlanma sınırlı görüldü. Oldukça ciddi rakamlara çıkan kamu destekleri de büyük darbe vuracak gibi görülüyor.
Türkiye ise kapsamlı tedbirleriyle en aza indirmeyi başardı. Dünyanın en iyi sağlık sitemlerinden birine sahip olmakla birlikte sağlım yapımızla birlikte tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet veren nadir ülkelerden biri oldu.
Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diyerek18 yıl öne 4 temel taş belirlemiştik. Bunların ardından ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı da ekledik. Türkiye artık yerinde duramayan ve daha da güçlenen ileri yürüyen bir ülke oldu.
Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma programından yararlandı. 5 milyar tl harcama yapıldı. Bu durumdan yararlanamayanlara da nakdi destek verdik. Bu destekden de 1 milyondan fazla kişi yararlandı. Halkbank aracılığı ile 1 milyon 300 bin vatandaşımıza destek verildi.
Esnafımızın, üreticimizin, sanayicimizin ve çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Verdiğimiz mücadeleyi salgın döneminde de başarıyla sürdürdük. Enflasyon ve faizlerin düşüşe geçtiği önemli başarıların elde edildiği kazanımlara sahip çıktı. Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi çok tedbirlik bir paketi hızlı bir şekilde devreye alabilirdik. Dışarıdan ve uluslararası hiçbir şirketten talepte bulunmadan vatandaşlarımıza sahip çıktık.
Konutta tarihin en düşük maliyetleri ve en kolay ödemelerini veren bir duruma geldik. Otomotivde de aynı finanssal destekleri sağladık Devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam olduğunu sergiledi. İstihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile bu durumu taçlandırmamız lazım. Çok kapsamlı bir reform planı hazırladık. ocak 2019 Nisan 2020 arasında işsiz kalan arkadaşlarımıza istihdam sağlamyı hedefledik. Salgın öncesinden daha iyi bir istihdam dönemine gelmek için uğraşacağız.