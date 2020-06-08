



İLK AŞAMADA 7 İLDE TAHSİS EDİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz.