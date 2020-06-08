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    • 08.06.2020 10:58
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    Son dakika: 'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü

    Gelen son dakika haberlerine göre, 'de bir kadın sokak . Sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili gelen bilgilerde saldırganın ölen kadının kocası olduğu belirtildi.

    'de bir kadın sokak . anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

    Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü
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