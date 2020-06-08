Kovid-19'la 50 günlük savaşından zaferle çıktı

Genç adamın mücadelesi, salgının ciddiyetini bir kez daha kanıtladı. İstanbul'da yaşayan Mustafa Kemal Ekşi (33), 26 Mart'ta rahatsızlandı. Ateşi yükselen Ekşi, hastanede ilaç verilip evine yollandı. Nefes darlığı yaşamaya başlayınca COVİD- 19 olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alındı. Kök hücre ve plazma nakli yapıldı. Ancak başarılı olmadı.
Som çare olarak kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlandı. 50 günlük yaşam mücadelenin ardından hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Normal servise aldıklarında 10 kilo vermiştim, kaslarım erimişti. Vakaların, ölümlerin azalması çözüm değil. Çünkü virüs hala aramızda!
12 gün kalp akciğer makinesine bağlı kalan Ekşi'den doktorlar bile ümidini kesmişti. Mustafa Kemal Ekşi, 50 günlük mücadelenin ardından sağlığına kavuştu.
Spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ekşi, hastalığı ağır atlatmasına çok şaşırdığını söyledi. Genç adam, virüse karşı herkesi uyardı.
Som çare olarak kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlandı. 50 günlük yaşam mücadelenin ardından hastalığı atlattı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Normal servise aldıklarında 10 kilo vermiştim, kaslarım erimişti. Vakaların, ölümlerin azalması çözüm değil. Çünkü virüs hala aramızda!
12 gün kalp akciğer makinesine bağlı kalan Ekşi'den doktorlar bile ümidini kesmişti. Mustafa Kemal Ekşi, 50 günlük mücadelenin ardından sağlığına kavuştu.
Spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ekşi, hastalığı ağır atlatmasına çok şaşırdığını söyledi. Genç adam, virüse karşı herkesi uyardı.