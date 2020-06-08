İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 7 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün bir ayrıntısı daha ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında koronavirüsün kel erkeklerde beklenenden daha sık görüldüğünü ve daha ağır seyrettiğini yazdı. Müftüoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:
COVID-19 kel erkeklerde beklenenden daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor.
Bu pek çok ülkede gözlenen ve kayda geçen bir bulgu. Bu nedenle de kelliğin COVID-19 için "risk faktörlerinden biri" kabul edilmesini teklif eden uzmanlar bile var. Bu şanssız durumun nedeni olarak da kellerdeki yüksek androjen (erkeklik hormonu) seviyesi gösteriliyor. Uzmanlar aşırı androjen yükünün, virüsün hücreye girmesini ve zarar vermesini kolaylaştırabileceğini düşünüyor.
COVID-19 enfeksiyonuna, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve kolay yakalandıkları, ayrıca hastalığı daha ağır geçirdikleri zaten biliniyor. Anlaşılan o ki "erkek olmak" bu hastalık için bir risk faktörü. Ama "kel bir erkek olmak" riski daha da arttırabilen mühim bir ayrıntı.
AKLINIZDA OLSUN: TANSİYON YÜKSEKLİĞİ DE RİSKİ İKİYE KATLIYOR
Daha önce de herhangi bir COVID hastalığı taşıdıysanız ve eğer kronik bir sağlık sorunuyla boğuşuyorsanız COVID-19, bu ağır ve riskli enfeksiyon, sizi daha çok hırpalıyor, iyileşmenizi güçleştiriyor hatta yaşamınızı sonlandırabiliyor.
Bilindiği gibi hipertansiyon da o kronik hastalıklardan biri. Salgının başından beri hastalığın hipertansiyonlularda daha ağır seyrettiği zaten biliniyor. Şimdi bu bilgi rakamsal ve bilimsel olarak da doğrulandı.