Kısaca özetlemek gerekirse, deniz kenarında yine sosyal mesafeyi korumamız lazım. Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat etmemiz lazım ve her 4 metrekarede bir kişi olacak şekilde plajlarda ve havuz etrafında oturma pozisyonlarını ayarlamamız lazım. Bir diğer önemli uyarı da denize girme dışında plajda ve havuz başında bekleme süreçlerinde maske öneriliyor. Bu kural ne kadar pratik olur bilmiyorum zaman gösterecek. Bu kurala uymakta fayda var. Suda virüs yaşamaz. Denize ya da havuza girdiğimiz zaman virüs kapma ihtimalimiz yok. Sadece sosyal mesafeyi koruyamadığımız yakınlıkta havuzda ve denizde hasta bir insan ile temasımız olursa, o insanlardan virüs alma şansızlığımız olabilir" diye konuştu.