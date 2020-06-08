Başkan Erdoğan rakam verdi! Yerli ve milli solunum cihazına sipariş yağıyor

"SAĞLIK VADİSİ KURUYORUZ"

Erdoğan "Sağlık turizminde durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazlarını ürettik. Siparişler yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 60 bin civarında sipariş var. Bir de aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız şu anda onun çalışmasını yapıyor. ODTÜ'nün çevresinde yapılacak. Orada da ciddi bir sıçrama istiyoruz yapalım. Aşı ilaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılığı bitirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışmalar daha çok, kök hücre, gen tedavisi gibi alanlarda AR-GE yatırımlarımıza önem veriyoruz. İnşallah, ülkemizi bilgi ihraç eden parlak bir geleceğe taşıyacağız." dedi.