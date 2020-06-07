Yusufeli’de tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Ekonomiye 1.5 milyar lira katkı sağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 milyonuncu metreküp beton dökümü, Demirözü sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı beşinci kısım hizmete alma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Önemli mesajlar paylaştı: Dünya, Coronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir. 540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı, 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Bu eser, ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. 18 yılda 585 yeni baraj ilave ettik. Sulama taşkın koruma tesisleri sayısını 2 kat artırdık.
TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ DÜNYAYNIN ÜÇÜNC YÜKSEK BARAJI
Baraj Yeri: Artvin'in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde
Baraj Tipi: Çift eğrilikli ince kemer beton
Temelden Yükseklik: 275 m
Kurulu Gücü: 558 MW
Toplam Enerji: 1 milyar 888 milyon kWh/yıl
Toplam Depolama Hacmi: 2 milyar 130 milyon m3
Hazal ATEŞ