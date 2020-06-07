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    • 07.06.2020 Gazete
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    Yusufeli’de tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı: Ekonomiye 1.5 milyar lira katkı sağlayacak

    Başkan , hayatın hızla normale döndüğünü belirtti. “Güçlü Türkiye hedefine daha yakın ve kararlıyız” dedi. 'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Baraj yılda 1.5 milyar lira katkı sağlayacak' dedi.



    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, 3 milyonuncu metreküp beton dökümü, Demirözü sulaması, Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı beşinci kısım hizmete alma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Önemli mesajlar paylaştı: Dünya, Coronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir. 540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı, 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Bu eser, ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. 18 yılda 585 yeni baraj ilave ettik. Sulama taşkın koruma tesisleri sayısını 2 kat artırdık.



    TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ DÜNYAYNIN ÜÇÜNC YÜKSEK BARAJI
    Baraj Yeri: Artvin'in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde
    Baraj Tipi: Çift eğrilikli ince kemer beton
    Temelden Yükseklik: 275 m
    Kurulu Gücü: 558 MW
    Toplam Enerji: 1 milyar 888 milyon kWh/yıl
    Toplam Depolama Hacmi: 2 milyar 130 milyon m3


    Hazal ATEŞ

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