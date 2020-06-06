



"3 AYDIR BİZ SOKAĞA ÇIKAMIYORDUK"

3 aydır sokağa çıkamayan Hüseyin Şengül ise "3 aydır evde hapis kaldık. Allaha şükürler olsun inşallah bu Korona'yı yeneceğiz. Her şeyin sonu, sabrın sonu selamettir. İnşallah selamete çıkacağız. Balıkların durumu pek nadir, pek yok. Bazen oluyor bazen olmuyor. 3 aydır biz sokağa çıkamıyorduk. Şimdi de balıklar sokağa çıkamıyor herhalde. Ben burada 20 yıldan beri balık tutuyorum. Bizim işimiz bu. Evde durmaktansa, kahveye gitmektense buraya takılmak daha güzel" şeklinde konuştu.