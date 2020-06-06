6 Haziran korona tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirilmişti.

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.