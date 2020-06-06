6 Haziran korona tablosu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirilmişti.
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
6 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu.
"GELECEK GÜNLER, EL HİJYENİNE ÖZENE; MASKE+MESAFE KURALINA BAĞLI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN 'MASKE VE MESAFE' UYARISI
Sağlık Bakanı Koca, "Dışarı çıkarken, risk almamak için maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs solunum yoluyla bulaşır. Dışarı çıkarken, risk almamak için, maske takmalısınız. Maskeyi, kuralına uygun olarak, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanın. Ama tek başına maske yetmez. Virüse 1,5 metreden daha yakınsanız, maskeli de, maskesiz de hedefsiniz."