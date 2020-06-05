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    • 05.06.2020 19:33
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    Son dakika: 5 Haziran vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 5 Haziran vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... 5 Haziran vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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