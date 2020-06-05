Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca açıklamasında, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.