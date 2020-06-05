Dün Meclis Genel Kurulu'nda, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğlulları ile CHP'li Enis Berberoğlu'nun haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle milletvekillikleri düşürüldü. Verilen kararın ardından CHP'li vekiller HDP'liler ile birlik olarak Meclis'te protestoya başladı.

MASALARA ZARAR VERDİLER

Protestolar sırasında masaları yumruklayarak Meclis'in işleyişini engellemeye çalışan CHP ve HDP'lilerden bazıları, masaların altında bulunan çekilebilir kısmı da hızla çekip geri vurarak zarar verdi. Bu sırada masalara zarar verenlerden birinin de daha önce adı skandallara karışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olması dikkat çekti. Kaya, çevredeki AK Partili vekillerin "Devlet malıdır" uyarılarına aldırış etmeden inatla masaya zarar vermeye devam ederken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

TERÖRLE MÜCADELEYE 'SAVAŞ' DEDİ

CHP'nin terör örgütleriyle iş birliği devlet malına zarar veren Yıldırım Kaya'nın daha önceki skandal açıklamalarıyla da gözler önüne serilmişti. Kaya, Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında 'savaş' ifadelerini kullanmıştı. HDP ağzıyla konuşan Kaya'nın, "Kürt sorununu savaş politikalarıyla, silahla çözmeye çalışmak, yaralarımızı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir." ifadeleri büyük tepki çekmişti.

ŞEHİT BABASINA KÜFRE GÖZ YUMDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, geçtiğimiz yıl Ankara Keçiören'de bir okulun önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulunduğu sırada bir şehit babasının "okul siyaset yeri değil" diyerek tepki göstermesi üzerine, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in şehit babasına ettiği küfre göz yummuştu.