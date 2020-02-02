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  • Son Güncelleme: 02.02.2020 17:37

'li isimden skandal sözler: Terörle mücadeleye 'Savaş' dedi

’nin terör örgütleriyle iş birliği skandal bir açıklamayla bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve , Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında ‘savaş’ ifadelerini kullandı. ağzıyla konuşan Yıldırım Kaya’ya sosyal medyaya tepki gösterdi.

Terörle mücadeleye 'Savaş' dedi

Genel Başkan Yardımcısı ve , CHP İl Başkanlığı'nın Olağan Genel Kuruluna katılarak divan başkanlığı yaptı. Seçimlerde ile gizli ittifak halinde olan CHP'li Kaya, kahraman Mehmetçik'in kar kış demeden terörle mücadelesini karalamaya çalışarak 'savaş' politikasından bahsetti.

CHP'li Kaya, "CHP Cumhuriyeti kuran partidir; artık bu bölgede tabela partisi olmaya tahammülümüz yok. Van'da da, 'da da, 'da da, 'de de, 'da da, 'te de, 'de de, 'te de, 'de de, 'da da, 'da da halkın umudu biz olmalıyız." dedi.

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Barışın umudu CHP'dir iddiasında bulunan ve terörle mücadeleyi 'savaş' politikası olarak yorumlayan Kaya, "Kürt sorununun, askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini yaşadığımız acılardan öğrendik. Kürt sorununu savaş politikalarıyla, silahla çözmeye çalışmak, yaralarımızı derinleştirmekten öteye gitmeyecektir. Birbirimizi öldürmekle, tehditle, sivilleri, askeri, polisi öldürmekle Kürt sorunu çözülemez." ifadelerini kullandı.

Kaya sözlerine şöyle devam etti:
Kürt sorununun ilacı; demokrasidir, insan haklarıdır, evrensel hukuktur, bağımsız yargıdır, adalettir! Adaletin Diyarbakır'da ayrı, 'da ayrı tecelli ettiği bir ülkede barış olur mu? Evlatları ölmesin, öldürmesin diye gözyaşı döken analar arasında ayrım yapmak; acıları yarıştırmak, bir anayı kucaklarken, diğerini tekmelemek bize barışın kapısı açar mı?

Bizim tek hedefimiz ölmeden, öldürmeden barışa giden yolu hep birlikte bulmaktır.

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